België met slechts zeven renners op EK: ook vervanger van Lampaert moet zelf nog afhaken

De Belgische selectie is gebouwd rond kopman Tim Merlier. Ook Yves Lampaert ging meedoen aan de EK-wegrit en ook aan de tijdrit, maar was onvoldoende hersteld van een ziekte opgelopen in de Tour. Bondscoach Sven Vanthourenhout duidde Jens Keukeleire aan als zijn vervanger in de wegrit.

Belgian Cycling komt nu met de - hopelijk - laatste wijziging aan de EK-selectie naar buiten: Jens Keukeleire zal dan toch niet mee kunnen doen aan het EK. De reden voor zijn afwezigheid wordt niet vermeld, maar het is alleszins opnieuw een late aanpassing aan de selectie.

