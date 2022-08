Campenaerts gelooft in behoud in WorldTour en looft attractieve koersstijl van ploeg: "Mensen weer fan van Lotto"

Met het oog op het eventuele behoud van Lotto in de WorldTour is de derde plek van Campenaerts in het Circuit Franco-Belge een aardige zaak.

Ook ploegmaats De Buyst en De Lie deden hun duit in het zakje. "We zijn derde, vierde en zesde: dat zijn geen uitslagen waar we voor gekomen zijn, maar het toont aan hoe sterk de ploeg is. We hebben altijd controle over de koers gehad", zegt Campenaerts voor de microfoon van de Exterioo Cycling Cup. "Kristoff was echt wel sterker en ook Dries Van Gestel was fenomenaal."

Die twee reden dus nog voor Campenaerts over de streep. "Ik begon de sprint een klein beetje te vroeg, maar ik wou Kristoff verrassen en dat is ook gelukt. In de laatste 50 meter stond ik stil. De teleurstelling is er, maar we hebben schitterend gekoerst. Ik denk dat de mensen weer fan zijn van Lotto."

De volgende koers zal het prijs zijn

Ondertussen gaat de strijd om het behoud nog altijd verder. "We rijden vooral om koersen te winnen. Onze nieuwe sponsor Dstny zal ook heel blij zijn dat we prominent in beeld rijden. Uiteraard willen ze dat we koersen winnen. We doen echt mee om te winnen, de volgende koers zal het prijs zijn.", voorspelt Campenaerts. Lotto blijft dus in de WorldTour? "Als we blijven rijden met deze mindset, zie ik geen probleem."