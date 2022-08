'Drie namen op shortlist om Tiesj Benooot te vervangen op het WK wielrennen'

Door zijn valpartij op training kan Tiesj Benoot niet meedoen aan het WK wielrennen. Ter vervanging van hem denkt de bondscoach aan drie namen.

Sven Vanthourenhout liet al blijken dat Tiesj Benoot niet zomaar te vervangen is, vanwege diens belangrijke rol in de ploeg. Toch zal hij vervangen moeten worden, want na het oplopen van een gebroken nekwervel komt het WK zeker te vroeg.

Vanthourenhout zal dus een renner moeten aanduiden als vervanger van Benoot. Volgens Het Laatste Nieuws zijn eer een drietal namen die tot de kanshebbers behoren. Dat zouden Dries Devenyns, Jan Bakelants en Laurens De Plus zijn.

WEGKAPITEIN

Devenyns en Bakelants kunnen hun ervaring aanwenden om zich nuttig te maken voor de Belgische WK-ploeg in Australië. Bovendien demonstreerde Bakelants onlangs zijn goede vorm met ritwinst in de Ronde van Wallonië. Laurens De Plus neemt de functie van ploegkapitein al op bij Ineos en zou dat dus ook bij de nationale ploeg kunnen doen.