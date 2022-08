Ervaren renster van SD Worx gaat volgend jaar voor ploeg van Patrick Lefevere en Jolien D'hoore rijden

Een grote naam komt erbij voor de ploeg van Patrick Lefevere en Jolien D'hoore. Bij SD Worx kiest één van de ervaren rensters voor een verandering van omgeving.

AG Insurance NXTG en Ashleig Moolman-Pasio hebben samen op Instagram aangekondigd dat ze volgend jaar gaan samenwerken. "Ik was zelfs niet zeker of ik wilde blijven koersen, maar ik voelde een connectie met Natascha Knaven-den Ouden (teameigenaar, red.) tijdens ons gesprek", zegt Moolman-Pasio.

De 36-jarige Zuid-Afrikaanse heeft ook een idee hoe dat komt. "We delen dezelfde waarden als het over wielrenen gaat, maar we zijn vooral beiden ongelooflijk gepassioneerd door deze sport en door de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen."

Ashleigh Moolman-Pasio heeft bij AG Insurance NXTG een contract getekend voor één seizoen. Ze is al twee keer tweede geëindigd in de Giro Donne en heeft ook al een ritzege in de Ronde van Italië op haar naam staan. In de Tour de France Femmes maakte ze aanvankelijk ook een goede indruk, tot ze moest opgeven.