Guillaume Martin slaat dubbelslag in de Tour de l'Ain, Mauri Vansevenant rijdt top drie in de rit

In de tweede etappe van de Tour de l'Ain zette Guillaume Martin de puntjes op de i door een dubbelslag te slaan. Het was dan ook een pittige rit, met name op de Col de Portes moesten de favorieten hun benen laten spreken.

Met de Col de Fossés, Côte de Seillonaz en twee keer de Col de Portes werd er pittig klimwerk voorzien op de tweede dag van de Tour de l'Ain. De laatste twintig kilometer liepen wel grotendeels in dalende lijn. Voor vroege vluchters Wilksch en Richard was het vechten tegen de bierkaai.

Op de slotklim was het toch vooral de ontwikkelingen in de groep der favorieten volgen. Die werd uiteraard behoorlijk uitgedund. Hoe verder op de beklimming, hoe zwaarder het werd. Zelfs Alaphilippe moest in de laatste meters lossen. Het was Mattias Skjelmose van Trek-Segafredo die de kans zag om er alleen vandoor te gaan.

KOPGROEP VAN ZEVEN

Zes renners kwamen toch weer aansluiten en vormden zo een kopgroep van zeven. Daarbij ook Mauri Vansevenant. Het was Guillaume Martin die in die groep het beste eindschot had. De Fransman van Cofidis slaat een dubbelslag: zowel de ritzege als de leiding in het klassement is voor hem. Skjelmose kwam als tweede over de streep, Vansevenant als derde.