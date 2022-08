Jens Keukeleire vervangt zieke Yves Lampaert op het EK in München

Jens Keukeleire is de vervanger van Yves Lampaert in de EK-selectie. Ook waren er nog heel wat andere wijzigingen in de selectie.

Door verschillende redenen moest bondscoach Sven Vanthourenhout de selecties voor het EK in München aanpassen. Voor het tijdrijden (17 augustus) haakt bij de mannen en vrouwen iemand af. Yves Lampaert kwam wat ziekjes uit de Tour en voelt zich niet fit om mee te doen. Hij wordt niet vervangen. Zo is Rune Herregodts de enige Belg op het EK tijdrijden. Bij de vrouwen moest Sara Van de Vel afhaken. Ook om medische redenen en ook zij wordt niet vervangen. Zo is Julie Van de Velde de enige Belgische. In de wegrit (14 augustus) ging Lampaert normaal ook meerijden, maar hij wordt vervangen door Jens Keukeleire. Bij de vrouwen (21 augustus) zijn er 2 wijzigingen voor de wegrit. Lotte Kopecky en Alana Castrique haken af. Marthe Truyen en Justine Ghekiere vervangen hen.