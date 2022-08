Marianne Vos is blij met haar start in Scandinavië: "Ik kreeg de perfecte lead-out"

Marianne Vos is tevreden met haar 1e rit in de Ronde van Scandinavië. Ze won die 1e rit.

In het slot van de 1e rit in de Ronde van Scandinavië glipte Marianne Vos mee in een vluchtersgroepje. Zij werden weer gegrepen, maar Vos hield nog genoeg over voor de massasprint en won die.

"Ik ben blij met deze start", zei Vos. "Het was een nerveuze finale en als ploeg probeerden we voorin samen te blijven. Op het einde deed Linda Riedmann een perfecte lead-out. Ze bracht me in het wiel van Trek-Segafredo en ik ging aan op 200 meter van de streep. Ik zag toen een gaatje op de rechterkant en ik ging aan. Het was lastig om meer snelheid te creëren, maar ik kon het volhouden."

Voor Vos was het ook een stressvolle dag door het parcours: "Het was constant draaien en keren. Het is dan belangrijk om rustig te blijven. Gelukkig had ik ook Riedmann bij me die rustig bleef."