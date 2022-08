Marianne Vos voorlopig foutloos in Ronde van Scandinavië en wint ook tweede rit, Shari Bossuyt in top tien

De Ronde van Scandinavië is voorlopig de ronde van Marianne Vos, die ook de tweede rit op haar naam heeft geschreven.

Na haar ritwinst op de openingsdag van deze rittenkoers, bleek ook de rit van Orust naar Strömstad wel iets voor Marianne Vos. Het draaide immers na 153,8 kilometer opnieuw uit op een massasprint, waardoor aan de aankomst de snelle benen moesten spreken.

VOS VS FAHLIN

Ze moest wel diepgaan en vol doorsprinten tot op de meet om de overwinning te pakken. Het werd haar immers niet makkelijk gemaakt door Emilia Fahlin. De Zweedse van FDJ bleek een taaie klant, maar het was toch weer de Nederlandse van Jumbo-Visma die de snelste was.

Een perfect rapport dus voor Marianne Vos na twee dagen, met twee ritzeges en de leiding in het algemeen klassement. Shari Bossuyt reed in de tweede etappe als achtste over de streep.