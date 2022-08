Nederlands criterium fier als een gieter: Tourwinnaar Jonas Vingegaard komt gele trui dan toch eens showen

De Natourcriteriums waren tot dusver niet aan Tourwinnaar Jonas Vingegaard. Een Nederlands criterium heeft de gele trui echter wel weten te strikken.

"De gele trui van Jonas Vingegaard komt, naast de gele trui van Annemiek van Vleuten, naar Etten-Leur op 14 augustus", staat te lezen in het persbericht van de Profwielerronde Etten-Leur. In de gemeente in Noord-Brabant in Nederland zal Vingegaard wel degelijk present tekenen.

Het heeft wel wat moeite gekost om de Tourwinnaar te kunnen strikken. "Wat een werk hebben we er samen met directeur Peter Kop van Las Montage Holland en 'de vrienden van de Profwielerronde: NOMI Co-Packing en TechnoSelect', voor moeten verzetten om de gele man naar Etten-Leur te halen. Maar het is gelukt, Jonas Vingegaard zal aanwezig zijn 14 augustus in Etten-Leur."

ENIG CRITERIUM IN LAGE LANDEN MET VINGEGAARD

Zo kan het criterium in kwestie voor een primeur zorgen na de Tour van 2022 in de Lage Landen. "Peter Kop zal Jonas persoonlijk met een privévlucht ophalen in Denemarken en veilig laten landen op Nederlandse bodem. Jonas Vingegaard zal zijn gele trui laten zien in Etten-Leur en dat zal het enige na-tour criterium zijn in Nederland én België."