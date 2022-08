Tiesj Benoot kan relaas van zware valpartij op hoogtestage nog navertellen: "Ik moet even buiten westen geweest zijn"

Tiesj Benoot heeft voor het eerst het relaas van zijn zware valpartij op hoogtestage kunnen navertellen. Gelukkig maar dat hij dat kan en dat het niet nog veel erger met hem gesteld is.

Tiesj Benoot kwam na zijn val in Livigno al met een update op Instagram en is bij VTM Nieuws telefonisch nog eens teruggekomen op het incident. "Ik ben van 67 kilometer per uur naar 0 kilometer per uur gegaan, hé. Ik heb bijna niet kunnen remmen. Ik werd wakker en ik besefte niet goed: waar ben ik, met wie ben ik hier, hoeveel dagen ben ik hier al? Dat kwam dan allemaal wel terug."

Ik ben blij dat ik er relatief goed uitkom

In levensgevaar is Benoot nooit geweest, al verloor de renner van Jumbo-Visma wel het bewustzijn. "Ik werd wakker en de ambulance was er al, dus ik moet wel even buiten westen zijn geweest. Ik weet niet hoe lang. Ik ben vooral blij dat ik er nog relatief goed uitkom."

Benoot heeft wel een gebroken nekwervel opgelopen en zal dus een nekbrace dragen. "Ik ga minstens 40 dagen die nekbrace moeten aanhouden, 's nachts en overdag. Daarom ook dat mijn seizoen gedaan is, hé. Ik ga ga sowieso zes weken niet kunnen fietsen."