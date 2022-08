Tim Wellens spreekt over zijn overgang naar Team UAE Emirates

Tim Wellens maakt de overstap van Lotto Soudal naar Team UAE Emirates. Hij sprak daarover met Sporza en Het Nieuwsblad.

"De laatste tijd bleven de resultaten wat uit", zei Tim Wellens aan Sporza. "Ik dacht toen dat het misschien wat tijd was voor iets anders." Uiteindelijk koos hij voor Team UAE Emirates. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij de beslissing al tijdens de Waalse klassiekers had genomen. Hij tekent graag vroeg.

Ook INEOS Grenadiers was een optie, maar Wellens koos voor UAE omdat hij af en toe ook voor eigen rekening wil blijven rijden. Ook heeft hij gehoord dat je bij INEOS meer moet strijden voor je selectie, terwijl je bij UAE sneller je programma krijgt met je specifieke doelen. Dat ligt hem beter.

Bij UAE komt Wellens onder meer bij Tadej Pogacar terecht. Renners die van dezelfde koersen een doel maken. "Het schrikt me niet af om eens te knechten", zei Wellens. "Het is totaal anders dan ik gewoon ben, maar ik denk dat het me wel moet liggen."