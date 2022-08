Zdenek Stybar laat zich uit over 3 jaar vol pech en miserie

Zdenek Stybar heeft een periode vol pech en miserie gekend. In de Tour of Leuven kwam hij weer boven water, maar ook daarna kende hij weer pech.

De laatste overwinning van Zdenek Stybar dateert al van 1 februari 2020. HIj won toen een rit in de Ronde van San Juan, maar dat is al 921 dagen geleden. Aan Het Nieuwsblad vertelde Stybar wat er sindsdien allemaal was gebeurd.

Stybar verwachtte veel van 2020 na een sterk 2019, maar toen kwam de coronacrisis. Bij de competitiehervatting ging hij naar de Tour, maar voor de start kreeg hij kniepijn en kon hij 2 weken niet trainen. Daarna volgde de Vuelta, maar toen kreeg hij covid. Zo zat 2020 erop.

In 2021 was Stybar klaar om een goed voorjaar te rijden, maar toen kreeg hij hartritmestoornissen. Bij zijn comeback brak hij meteen een wijsvinger en blesseerde hij zich aan de elleboog. Het duurde lang voor Stybar weer kon koersen. In 2022 was hij opnieuw goed uit de winter gekomen, maar hij werd ziek en later kreeg hij een nieuwe klap. Hij mocht niet naar de Giro, terwijl dat een hoofddoel voor hem was. In de plaats reed hij in Noorwegen, maar opnieuw kreeg hij covid.

MISKRAAM

Stybar zat in een negatieve spiraal. Hij googelde letterlijk burn-out en depressie. Toen heeft hij een klik gemaakt en is hij beginnen praten met zijn vrouw en andere mensen. Die gesprekken hebben zijn denken veranderd.

In de de Ronde van Polen en de Tour of Leuven kwam Stybar terug boven water, maar dan kwamen er opnieuw tegenslagen. Net voor zijn afreis naar Polen werd er vastgesteld dat hij en zijn vrouw een miskraam hadden. Ook kreeg Stybar te horen dat zijn contract niet wordt verlengd. Al kijkt hij ook vooruit. Hij gaat op zoek naar een nieuwe ploeg, wil nog zeker 2 jaar koersen en ook heeft hij veel zin om te crossen.