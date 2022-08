Marianne Vos vervolledigt hattrick in Ronde van Scandinavië, Shari Bossuyt knap in de top 3

Een knappe top 3 heeft Shari Bossuyt beet in de Ronde van Scandinavië. Aan Marianne Vos is echter niets te doen: haar hattrick aan overwinningen is een feit. Vos won reeds alle drie de ritten.

Bij het arriveren van de lokale ronde in Sarpsborg was Barnes de enige koploopster en had deze Britse nog een voorgift van 17 seconden. Hierna hield Barnes het nog wel enige tijd vol vooraan in de koers. Op een kleine 6 kilometer van de aankomst werd ze dan toch overvleugeld door een uitgedund peloton.

Die lokale ronde was nog wel behoorlijk pittig. Ook in de slotkilometers was dus nog wel één of ander mogelijk. Ook een uitval van Koster werd nog tenietgedaan. Met een compacte groep gingen we dan toch naar de laatste kilometer.

VOS VS UTTRUP LUDWIG

Toch weer sprinten dus voor de derde dag op rij in de Ronde van Scandinavië. Ook Bossuyt zou zich zeker gaan willen tonen op deze lastige aankomst. Vos moest op rechts nog van ver opschuiven. Eens haar sprint op gang kwam, stond andermaal geen maat op haar. Uttrup Ludwig dwong haar nog wel tot een duel, maar Vos was duidelijk de sterkste en snelste. Shari Bossuyt werd erg knap derde. Marthe Truyen finishte als tiende.