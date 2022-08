Spanjaard van Movistar houdt Lotto-renner Sweeny op afstand in slotrit, eindzege in Tour de l'Ain voor Guillaume Martin

De slotrit in de Tour de l'Ain zorgde voor vuurwerk. Lotto-renner Sweeny werd achter een Spanjaard van Movistar tweede, de eindzege is voor Guillaume Martin.

Enkele ferme beklimmingen op het menu in deze laatste rit in de Tour de l'Ain. Onder meer onder impuls van Alaphilippe werd de gelegenheid aangegrepen om reeds in het eerste deel van de etappe volop koers te maken. Het hele deelnemersveld spatte uit mekaar. Het was de Spanjaard Pedrero van Movistar, die met Alaphilippe en Moniquet had aangevallen, die met een voorgift aan de finale begon.

De achtervolgende groep, met ook gele trui Guillaume Martin daarbij, zat op meer dan twee minuten. In de laatste tien kilometer waren er wel nog heel wat oplopende stukken. Het verschil met de koploper bleef de hele tijd min of meer status quo. Heel snel dichter komen, lukte alvast niet voor de achtervolgers.

AANVAL SWEENY IN FINALE

Dat de ritzege naar Pedrero ging, daar bestond dus geen twijfel meer over. Ook al ging Lotto-renner Sweeny nog samen met Bennett in de aanval. Zo waren de eerste drie posities ingenomen: Sweeny werd tweede, Bennett derde. Er werd uiteraard ook gekoerst voor de eindzege. Skjelmose zette daarna nog een sprintje naar zijn hand, maar Martin gaf zijn koppositie in het klassement niet meer af.