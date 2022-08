AG2R Citroën zonder Belgen naar de Vuelta, Ben O'Connor kopman

Ben O'Connor is de kopman voor AG2R Citroën de kopman in de Vuelta. De ploeg neemt overigens geen Belgen mee.

Voor Ben O'Connor was de afgelopen Tour de France tegengevallen. Hij kwam vroeg ten val en na de 2e rustdag kwam hij niet meer aan de start in de 10e rit. Hij had nog te veel last van die val. Zo kon hij geen goed klassement meer najagen.

In de Vuelta krijgt O'Connor een nieuwe kans om een goed klassement te rijden. Bij AG2R Citroën is hij de kopman. De volledige selectie is rond hem gebouwd, zodat hij optimaal zijn ambitie kan waarmaken. In die selectie zit overigens geen enkele Belg.

Ook zal de ploeg voor ritzeges proberen te strijden door in de vroege vlucht mee te glippen.