Deense nieuwkomer blikt vooruit naar overstap naar Quick-Step: "Ik hoop dat ik een grote ronde kan rijden"

Volgend jaar hebben ze er bij Quick-Step opnieuw een Deen bij. Een grote ronde staat alvast op de verlanglijst van de nieuwkomer.

Na vier jaar bij DSM maakt Casper Pedersen in 2023 de overstap naar Quick-Step. "Ik had altijd een beetje de droom om het shirt van Quick-Step te dragen, de komende jaren worden spannend", blikt de renner wiens transfer onlangs bekend geraakte vooruit op de site van zijn toekomstig team. "Het is een ploeg met een lange geschiedenis van succesvolle resultaten, je ziet op de weg dat er een zekere samenhorigheid is."

De kwaliteiten bij de Wolfpack zijn hem tijdens de koers al duidelijk geworden. "Ze domineren koersen op een manier dat weinig andere ploegen kunnen. Een teken dat er een geweldige sfeer is en daar wil ik deel van uitmaken. Ik hoop dat de structuur en omgeving me kan helpen om me te ontwikkelen."

“This team gives me a chance to learn from the very best”



Having signed a two-year contract with Quick-Step Alpha Vinyl, @pedersencasp is looking forward to starting his spell with the most successful team of the last decade: https://t.co/g57lua6jdj



Photo: @GettySport pic.twitter.com/J6bRXNNx5R — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) August 11, 2022

Pedersen vindt er ook enkele andere Denen terug. "Ook zonder mijn landgenoten zou Quick-Step een interessante optie zijn, maar maakt de aanwezigheid van drie andere Deense renners de ploeg nog attractiever." Over zijn programma moet Pedersen nog overleggen met het management. "Ik hoop dat ik een grote ronde kan rijden, maar we moeten het eerst eens hebben over wat mogelijk is."