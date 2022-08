Julian Alaphilippe na de Tour de l'Ain: "Na 2 intense dagen moet ik bekomen voor de Vuelta"

Julian Alaphilippe heeft een intense Tour de l'Ain erop zitten. Bij Franse media blikte hij al vooruit naar de Vuelta.

Na 3 dagen zit de Tour de l'Ain erop. Julian Alaphilippe kende de 1e dag nog een rustig dag. Op dag 2 en 3 was het wat anders. In de 2e rit volgde hij de favorieten zo lang mogelijk bergop. Op de slotdag zat hij mee in de aanval. Uiteindelijk kon hij ritwinnaar Antonio Pedrero niet volgen. In het klassement eindigde Alaphilippe uiteindelijk 16e.

Bij Franse media blikte Alaphilippe terug op de Tour de l'Ain: "Ik ben vooral blij dat ik weer in competitie ben. Ook voelt het goed aan om aan de start te staan zonder druk en zonder stress. Gewoon plezier hebben. Ik heb genoten, maar heb ook afgezien. De laatste 2 dagen waren heel intens."

Ook keek Alaphilippe al vooruit. "Ik moet eerst wat bekomen", zei Alaphilippe. "Daarna volgt de Vuelta en vervolgens is er al het slot van het seizoen."