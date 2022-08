Cecilie Uttrup Ludwig steekt een hand uit naar de eindzege in Scandinavië: "We willen de leiderstrui echt naar huis meenemen"

Dankzij haar ritzege op de top van de Norefjell heeft Cecilie Uttrup Ludwig haar hand uitgestoken om de eindzege in de Ronde van Scandinavië mee naar huis te nemen. Ze heeft in de slotrit een bonus van 17 seconden.

Cecilie Uttrup Ludwig was op de slotklim naar de Norefjell de sterkste in de groep der favorieten. "Op 3 kilometer van de streep begonnen ze aan te vallen", sprak Uttrup Ludwig via haar team FDJ-SUEZ-Futuroscope. "Vanaf dan moest ik alles geven en uiteindelijk won ik. Het was dus een goede dag."

Na de finish bejubelde Uttrup Ludwig haar ploegmaats: "Ze deden een geweldige job. Ze hielden me constant vooraan en beschermden mij. Op de klim reden ze een stevig tempo. Ze geloofden in mij."

Aan haar ritzege in Scandinavië houdt Uttrup Ludwig de leiderstrui over en ze heeft voor de slotrit een bonus van 17 seconden. "We willen echt voor die leiderstrui vechten en die mee naar huis nemen", besloot ze.