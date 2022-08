INEOS Grenadiers trekt met Richard Carapaz als kopman naar de Vuelta

INEOS Grenadiers maakte zijn selectie bekend voor de Vuelta. Richard Carapaz is de kopman en het wordt een van de laatste opdrachten van de Ecuadoriaan voor de Britse formatie. Hij vertrekt na dit seizoen de ploeg. Naar waar hij zou gaan is nog niet bekend.

Carapaz krijgt 4 debutanten voor een grote ronde en 3 ervaren rotten mee. "Het is een mix van jong en oud", zegt teambaas Rod Ellingworth. "We zijn ervan overtuigd dat we een geweldige koers zullen rijden." Carapaz werd in 2020 al eens 2e in de Vuelta.

