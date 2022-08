Michal Kwiatkowski verlengt met 3 jaar bij INEOS Grenadiers

Michal Kwiatkowski heeft zijn contract bij INEOS Grenadiers met 3 jaar verlengd. Hij rijdt al sinds 2016 voor het team.

Het huwelijk tussen Michal Kwiatkowski en INEOS Grenadiers blijft duren. Hij rijdt al sinds 2016 voor de ploeg. Toen heette de ploeg nog Team Sky. Kwiatkowski verlengde zijn contract met 3 seizoenen en zal tot het einde van 2025 voor de Britse formatie rijden.

"Het is geweldig dat we Kwiatkowski langer kunnen binden", zegt teambaas Rod Ellingworth. "Hij maakt deel uit van de kern van het team en hoe hij een wedstrijd kan lezen, is ongeëvenaard. Ook doet hij er alles aan om de beste ploegmaat te zijn."

"Op het einde van mijn nieuw contract zal ik 10 jaar voor deze ploeg gereden hebben", zegt Kwiatkowski. "Ik mag het team dan wel als een thuis noemen. Ze zetten veel in op leren en ontwikkelen. Ze investeren ook veel in hun renners. Hier heb ik me ook zien groeien als renner."