Belgisch kampioen Tim Merlier voor Alpecin-Deceuninck naar Vuelta, nog vier andere Belgen geselecteerd

Alpecin-Deceuninck zal Belgisch kampioen Tim Merlier opstellen in de Vuelta. De sprinter gaat zo dus toch nog een grote ronde rijden dit jaar.

Deelname aan de Giro was niet mogelijk door een valpartij in Parijs-Roubaix. In de Tour de France koos Alpecin-Deceuninck dan weer voor Jasper Philipsen als sprinter. Merlier sprak nadien de wens uit om wel naar de Vuelta te mogen. Het zag er ook steeds maar naar uit dat dit het geval zou zijn en dat is ook bevestigd bij de bekendmaking van de officiële selectie van de ploeg.

In totaal zal Alpecin-Deceuninck met vijf Belgen aan de start in het Nederlandse Utrecht verschijnen. De andere landgenoten in de ploeg die zullen meedoen, zijn Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux en Gianni Vermeersch.

Ook nog aanwezig in de selectie: Oscar Riesebeek, Robert Stannard en Jay Vine. In een kort filmpje op sociale media onderstreepte Alpecin-Deceuninck wat er juist te wachten staat in de Vuelta en met welke renners het de uitdaging aangaat.