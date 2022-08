Lotto Soudal noemt zichzelf rondrijdend circus: "Moeten daar mee leren leven"

De Giro, Tour en Vuelta kozen met Boedapest, Kopenhagen en Utrecht elk voor een start in het buitenland.

Ook de Gran Salida start in het buitenland. Vrijdagavond wordt in Utrecht een ploegentijdrit gereden als opener.

Ploegleider Kurt Van de Wouwer van Lotto Soudal ziet dat het er allemaal niet simpeler op wordt voor de wielerploegen. “Of we vloeken bij zo'n start in het buitenland? Dat is veel gezegd, maar qua vermoeidheid weegt zoiets wel door”, klinkt het bij Sporza.

“We zijn een rondrijdend circus en dat vergt wel iets van je medewerkers, maar het zijn routiniers. De jongste jaren is zo'n start in het buitenland ook een gewoonte geworden. We moeten daar mee leren leven.”