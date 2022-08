Voor het eerst sinds 1978 nog eens een grote ronde voor België? De odds voor Vuelta zijn gewijzigd

De ambities zijn duidelijk voor Remco Evenepoel en Quick-Step - Alpha Vinyl. Maar misschien zit er nog meer in?

Op 19 augustus begint in Utrecht de Ronde van Spanje 2022. Krijgen we voor het eerst sinds 1978 nog eens een eindwinnaar van een grote ronde?

Remco Evenepoel mikt in de eerste plaats op een ritzege in de Vuelta d'Espana, maar wil ook mikken op een klassement.

Top-10 als doel

Een top-10 is voor hem het doel. Ook ploegleider Lefevere aast vooral op de ritzege, voor het eindklassement is er nog geen druk. "We zien wel hoever we komen", is het devies.

Als het aan de bookmakers ligt, dan is de situatie toch wat anders. Na zijn exploot in de Clasica San Sebastian is Remco Evenepoel namelijk een grote favoriet geworden.

Bookmakers

Dat Pogacar niet start in de Ronde van Spanje helpt ook, maar ondertussen heeft Primoz Roglic wel getoond dat hij klaar kan zijn in de Vuelta.

En dus is Roglic (3 tegen 1) nu de grote favoriet bij BetFIRST, gevolgd door Evenepoel en Hindley - beiden aan 7 tegen 1.