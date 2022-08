Voorzichtige ambitie en realisme bij Evenepoel: "In koers van drie weken nog niets bewezen, rit winnen zou al mooi zijn"

Het is aftellen naar het debuut van Evenepoel in de Vuelta, waar hij met voorzichtige ambitie en realisme aan begint.

In een gesprek met Belga tempert Remco Evenepoel de verwachtingen. "Er is een groot verschil tussen een rittenkoers van zes of acht dagen en één van drie weken. Ik heb er nog niets bewezen en dit is een heel ander verhaal. Ik start in deze Vuelta met het idee dat ik zo lang mogelijk moet proberen overleven."

Evenepoel weet wat hem te doen staat om wél in de Vuelta van 2022 een klassement te kunnen nastreven. "Mijn hoofddoel moet zijn om in die eerste negen etappes geen tijd te verliezen. Dan komt de tijdrit en dan kunnen we doelen eventueel herschikken en herbekijken, maar ook daarna kan nog veel gebeuren. Ik lieg dus niet als ik zeg dat ik geen tijd wil verliezen tot de tweede rustdag van de Vuelta."

ONTDEKKINGSTOCHT

De grote vraag is of Evenepoel in het hooggebergte stand kan houden. "Als klimmer zit ik nog altijd met vraagtekens in rittenkoersen", beseft de renner van Quick-Step Alpha Vinyl. Als 22-jarige jongeman is zijn leerproces nog aan de gang en gaat deze grote ronde ook voor hem een ontdekkingstocht worden. "Mensen vergeten precies soms dat ik nog maar vijf jaar koers. Er zijn nog veel stappen te zetten."

© photonews

Uiterst slim koersen is bijvoorbeeld één van die stappen. Er kan ook een specifiek voorbeeld aangehaald worden om dat te onderstrepen. "Tussensprints voor één seconde, zoals in de Giro vorig jaar met Egan Bernal, dat is verleden tijd. Dat zal ik niet meer doen, voortaan kijk ik de kat uit de boom, pak ik het anders aan en zal ik innerlijk eens lachen als ik zoiets zie gebeuren."

MIKKEN OP RITZEGE EN GOED KLASSEMENT

Uiteraard is Evenepoel wél ambitieus. Voorzichtig ambitieus, weliswaar. "Ik mik op een ritzege en hoop op een goed klassement, maar ik ben voorzichtig. Als ik merk dat ik op afstand word gereden, niet op één minuut of zo - dan laat ik het niet zomaar schieten -, maar als het meer neigt naar vijf, zes of tien minuten, dan heeft het geen zin om door te bijten. Een rit winnen in een grote ronde zou ook al heel mooi zijn, niet?"