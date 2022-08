Maxim Van Gils mikt op ritwinst in de Vuelta: "Ik hoop dichter te komen bij een goed resultaat"

Net als vorig jaar staat Maxim aan de start van de Vuelta. Hij heeft veel geleerd, aldus zichzelf. Ook probeert hij dichter te komen bij een goed resultaat.

Begin dit seizoen pakte Maxim Van Gils een ritzege in de Saudi Tour. Ook pakte hij de eindzege. Later op het seizoen staat hij aan de start van de Vuelta. Zijn 2e deelname al. Zijn ambities zijn heel simpel. "Ik wil meeschuiven met de ontsnapping en zo mikken op ritwinst", zei hij op een persconferentie. "Er zijn daar veel kansen voor in deze Vuelta. We hebben daarom ook een heel offensieve ploeg mee. Klassementsambities heb ik niet. Ik ben nog te jong en mijn motor is te klein."

Van Gils leerde naar eigen zeggen veel tegenover zijn vorige Vueltadeelname. "Maar ik kan nog veel leren", ging hij verder. "Hoe mee te schuiven in een vroege vlucht. Hoe ervoor te zorgen dat die voorop blijft en vooral ook hoe te winnen."

Qua voorbereiding ging Van Gils 2 keer op hoogtestage. Eerst 22 dagen in Livigno. Na de Tour de Wallonie volgde nog Sölden. Tussen de Tour de Wallonie en Sölden sliep hij ook enkele dagen in een hoogtetent. "Ik heb alleszins veel geklommen. Normaal moet ik beter zijn dan in de Saudi Tour", besloot hij.