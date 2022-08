Nairo Quintana gaat dan toch alsnog passen voor de Vuelta: "Mij toeleggen op verdediging voor het TAS"

Nairo Quintana gaat alsnog passen voor de Vuelta, om zich toe te kunnen leggen op zijn verdediging in de zaak rond het gebruik van het verboden product Tramadol.

De UCI meldde gisteren dat tijdens de Tour de France sporen van Tramadol in zijn bloed gevonden zijn. Daardoor ziet Quintana zijn zesde plaats in de Tour geschrapt, tenzij hij in beroep zijn gelijk haalt. Het is inmiddels wel duidelijk dat de Colombiaan wel degelijk beroep aantekent.

NAAM ZUIVEREN

Nochtans gaat het slechts om een inbreuk tegen het medische reglement en kan Quintana gewoon blijven koersen. De klimmer van Arkéa-Samsic ontkent echter dat hij de pijnstiller Tramadol genomen heeft en wil zijn naam volledig zuiveren.

Aanvankelijk liet hij nog weten dat hij wél zou meedoen aan de Vuelta, maar daar komt hij nu in een nieuw bericht op terug. "Bij deze communiceer ik dat ik niet zal deelnemen aan de Vuelta, om mij toe te leggen op mijn verdediging voor het TAS. Ik zal terugkeren in de koers nog voor het einde van het seizoen."