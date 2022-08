Evenepoel vraagt ook steun voor ploegmaats: "Een eer voor mij om gezien te worden als één van de favorieten"

Remco Evenepoel is wel degelijk één van de favorieten in de Vuelta. Met die status werd hij ook geconfronteerd bij de ploegenvoorstelling donderdagavond.

Die vond dus plaats in het Nederlandse Utrecht en de fans van Remco Evenepoel tekenden alvast present om hem aan te moedigen. Evenepoel blijft voorzichtig in zijn ambities, maar reageerde op het podium kort op de vaststelling van de vrouwelijke interviewer dat velen hem bij de favorieten plaatsen. "Het is een grote eer voor mij om gezien te worden als één van de favorieten."

GEEN RESULTAAT ZONDER STERKE PLOEG

Remco Evenepoel draait ondertussen al een paar jaar mee bij de Wolfpack en kent ook wel het belang van het collectief. "Iedereen weet dat je geen resultaat kan boeken in het algemeen klassement zonder een sterke ploeg te hebben. Deze jongens naast mij hebben even veel steun nodig dan ik krijg van iedereen", verwijst hij naar zijn ploegmaats.

Garanties op een goed resultaat zijn er niet. De enige garantie is dat Evenepoel en zijn kompanen zich helemaal gaan smijten de volgende drie weken. "Ik beloof iedereen dat we het maximum zullen doen om het hoogst mogelijke te behalen."