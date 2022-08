Spaans wielrennen kreunt: "De degradatie van Movistar zou het grootste probleem van de eeuw zijn"

Spanje staat met de start van de Vuelta in het middelpunt van de belangstelling binnen het wielrennen. Toch dreigen er donkere wolken.

Alejandro Valverde gaat aan zijn laatste Vuelta beginnen. Hij is de laatste van een gouden generatie met onder meer ook nog Alberto Contador en Joaquin Rodriguez. 10 jaar geleden stonden zij nog samen op het podium van de Vuelta. Nu is het zoeken naar favorieten.

Ook blijft er nog maar 1 Spaanse WorldTour-ploeg over, maar ook Movistar dreigt eruit te vallen. Ze staan op de laatste veilige plaats. "Als Movistar uit de WorldTour zou vallen, zou dat het grootste probleem van de eeuw zijn", zegt Spaans journalist Nicolas Van Looy. "Mogelijk zullen ze dan niet meer deelnemen aan de Tour, want de ASO zal hun wildcards aan Franse ploegen geven. Wie in Spanje gaat dan nog kijken en ook bestaat de kans dat Movistar dan afhaakt als sponsor als ze de Tour niet meer mogen rijden."

Spanje hoopt een nieuwe kroonprins in deze Vuelta te vinden. Juan Ayuso en Carlos Rodriguez hebben allebei het potentieel. "Ayuso is de grote toekomst van Spanje, maar we kunnen nog niet verwachten dat hij in deze Vuelta al het podium zal halen", zegt Van Looy. "Rodriguez staat nog een trede lager. Hij zal minder druk ervaren in deze Vuelta dan Ayuso, omdat Carapaz bij hem in de ploeg zit."