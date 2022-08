Floris De Tier werd op 15km van de meet in Denemarken uit koers gehaald om de Vuelta te rijden

Floris De Tier (30) was bijna aan de finish in rit 3 van de Ronde van Denemarken maar moest plots stoppen. Hij moest naar de Vuelta om zijn ploegmaat Oscar Riesebeek te vervangen.

Nog 15 km moest er gereden worden in rit 3 van de Vuelta toen Floris De Tier plots de auto van ploegleider Christophe Roodhooft naast zich zag rijden om te zeggen dat hij moest stoppen. Het was het begin van een race tegen de klok voor De Tier.

Nadat hij uit koers werd gehaald moest De Tier nog naar zijn hotel, gemasseerd worden en nog eten met de ploeg om daarna zijn vlucht te halen naar Nederland voor de start van de Vuelta, zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Tier is uiteindelijk wel blij dat hij er nu bij is in de Vuelta want hij had er wel een doel van gemaakt en was teleurgesteld dat hij eerst niet bij de selectie zat. Hij is er nu wel bij en wil zich voor de volle 100% in dienst stellen van het team om in het openingsweekend al een overwinning te pakken met het team.