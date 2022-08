Een plaats in de top 5 voor Pascal Ackermann in Utrecht: "Het was een goede test"

Pascal Ackermann is op plaats 5 geëindigd in de 2e etappe van de Vuelta. Achteraf klonk hij tevreden.

Voor Team UAE Emirates sprintte Pascal Ackermann naar een 5e plaats in Utrecht. In Breda krijgt hij een nieuwe kans.

"Het was een hectische finale", zei Ackermann. "In de laatste bocht was het een beetje benauwd na mijn val op het EK vorige week. Ik verloor daar ook een beetje snelheid."

"De etappe naar Utrecht was vlak zonder echt zware hindernissen. Daardoor kon iedereen fris aan de sprint beginnen en was de sprint spannender, maar het was een goede test. In Breda proberen we opnieuw te winnen", besloot Ackermann.