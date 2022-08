Etappejager en schaduwfavoriet moet al opgeven in Ronde van Spanje

Gisteren was er tijdens de tweede etappe een valpartij van Steff Cras die meteen moest opgeven. Gerben Thijssen had ook last na een val maar ging wel van start in de etappe van zondag.

Wie minder geluk had dan Thijssen was Michael Woods. De Canadees kwam tijdens de derde etappe ten val samen met ploegmaat Itamar Einhorn. Woods probeerde verder te rijden maar dat lukte niet waardoor hij voor een plekje in de ambulance koos om naar het ziekenhuis te gaan voor onderzoeken.

Woods was het speerpunt van Israel-Premier Tech in deze Vuelta. In het verleden won hij al twee etappes in Spanje en eindigde hij al eens 7e in het algemene klassement.

Unfortunately, Mike Woods has been forced to abandon the race after crashing. He initially got back on the bike but is now in the ambulance on the way to hospital for further observation.



We will provide an update on his condition as soon as possible.



🇪🇸 #LaVuelta22