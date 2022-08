Gerben Thijssen komt ten val, maar kan (voorlopig) verder in de Vuelta

Het zat de Belgen niet mee. Steff Cras moest opgeven na een val. Op 500 meter van de streep kwam ook Gerben Thijssen ten val. Zo kon de sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert zich niet mengen in de massaspurt.

Thijssen reed wel over de finish, maar hij ging naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Hij heeft een pijnlijke enkel. Toch wil hij doorgaan, omdat hij zo hard gewerkt heeft om de Vuelta te kunnen rijden.

Further examination to Gerben Thijssen's sore ankle will decide if he can start tomorrow.



Gerben is "determined to keep going" because he worked hard for this race. #LaVuelta22 pic.twitter.com/vAnRN9RaPK