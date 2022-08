Wout van Aert laat zich verrassen: "Ik wist dat het moeilijk zou zijn"

Wout van Aert heeft de BEMER Cyclassics in Hamburg niet op zijn naam kunnen schrijven.

Wout Van Aert werd ‘slechts’ derde, na Marco Haller en Quinten Hermans. Een stevige teleurstelling voor onze landgenoot die duidelijk op meer had gerekend.

“Ik heb mij laten verrassen”, klonk het achteraf bij NDR. “Desondanks verliep de koers perfect voor mij, ik houd van zo'n harde wedstrijd. Dit is dus wel zonde.”

Een stevige valpartij van een ploegmaat bepaalde de koers. “Dat was wel bepalend voor het wedstrijdverloop, aangezien het zonder die val een stuk makkelijker te controleren was voor de sprintersploegen.”

De Waseberg bracht de nodige afscheiding. “Dat is een heuvel die mij goed ligt, maar ik moet eerlijk zijn: zonder die val was de koers niet zo verlopen. Uiteindelijk kwamen we met vijf man voorop, waarvan ik wist dat Quinten Hermans en Haller moeilijk te verslaan waren. Ik heb mij uiteindelijk wel laten verrassen.”