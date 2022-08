INEOS Grenadiers geeft uitleg over de niet-selectie van Laurens De Plus in de Vuelta

Laurens De Plus werkte naar de Vuelta toe, maar hij zat uiteindelijk niet in de selectie. INEOS Grenadiers gaf aan Het Nieuwsblad een woordje uitleg.

De niet-selectie van Laurens De Plus kwam als een verrassing. Hij werkte naar de Vuelta toe, maar ging uiteindelijk niet mee. Hij is goed volgens teambaas Rod Ellingworth in Het Nieuwsblad, maar nog niet in topvorm. Ook was De Plus ontgoocheld over zijn niet-selectie, maar hij pakte het goed op.

INEOS Grenadiers koos ervoor om jonge renners ook te laten proeven van een grote ronde. Daardoor namen ze Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Ben Turner mee.

De Plus rijdt volgens de ploeg nog een mooi programma bij elkaar. Welke wedstrijden dat zijn is nog niet duidelijk.