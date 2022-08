Duitsland is Belgen net te sterk af in Ronde van de Toekomst

In de Tour de l'Avenir stond vandaag een ploegentijdrit op de agenda.

De tweede ploegentijdrit, goed voor 27,9 kilometer, van de Ronde van de Toekomst is gewonnen door de Duitsers. België pakte de tweede plaats.

Het verschil tussen de Belgen en de winnaars bedroeg amper 2 seconden. Noorwegen werd derde op 23 seconden, voor Groot-Brittannië en Nederland.

In het klassement na vijf etappes staat Thomas Gloag (VK) aan de leiding, met 3 seconden voorsprong op Michel Hessmann (Duitsland). Casper van Uden (Nederland) is derde op 29 seconden.

De eerste Belg in het algemeen klassement is Lennert Van Eetvelt op 36 seconden. Hij staat daarmee 19de in de ranking.