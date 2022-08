Enkel Mads Pedersen bleef in Laguardia in de buurt van Primož Roglič: "Duidelijk dat hij de sterkste was"

Op aankomsten als Laguardia is Primož Roglič haast niet te kloppen. Mads Pedersen ondernam wel een poging en dat alleen al verdient veel lof.

Alle andere sprinters lagen er immers al lang af, maar Pedersen toonde ook dit terrein wel aan te kunnen. "Ik weet dat ik zulke finales kan rijden, ook al is dit peloton met veel kwaliteit. Als je niet probeert, kun je niet winnen. We worden tweede en pakken punten voor de groene trui. Ik denk dat we daar vrij tevreden mee zijn."

OVERLEVEN

Het was voor de Deen onderweg wel op de tanden bijten. "Die laatste klim was lastig. De jongens bepaalden het tempo aan de voet, zodat ik het steilste stuk kon overleven. Nadien geraakten we met het peloton over de top. We konden snelheid pakken in de afdaling en dan hoopten we gewoon op het beste op het laatste steile stuk naar de finish."

En dan was het Primož Roglič in het oog houden. Pedersen was de enige die hem min of meer kon volgen, maar moest het finaal toch ook met een aanzienlijk verschil de duimen leggen. "Het was duidelijk dat hij de sterkste was", gaf de ex-wereldkampioen toe.