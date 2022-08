Fabio Jakobsen spreekt zich uit over sprints in Vuelta: "Met Tim Merlier moet je altijd rekening houden"

Fabio Jakobsen, die vorig jaar de puntentrui won, is er dit jaar niet bij in de Vuelta. Van Tim Merlier werd daarom verwacht dat hij wel enkele sprints naar zijn hand ging zetten, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd.

Met drie ritzeges en eindwinst in het puntenklassement was het in 2021 een uiterst succesvolle Vuelta voor Fabio Jakobsen. In de Vuelta van 2022 waren in de voorbije twee ritten respectievelijk de punchers en aanvallers aan zet, maar voordien kwamen de sprinters in Nederland wel aan zijn trekken. Zonder Jakobsen, die dit jaar de Tour reed en dus in het najaar ook een ander programma afwerkt.

Op een persbabbel werd hem gevraagd naar de sprints in de Vuelta. Sam Bennett kwam in Utrecht en Breda als eerste over de meet. Had Jakobsen dat verwacht? "Neen, maar Sam Bennett is altijd wel snel geweest. Het was kwestie van de benen te vinden, zelf zijn niveau weer te vinden. Of hij oppermachtig is, daar wil ik nog een paar sprints voor afwachten."

OOK SPRINTERS VAN TWEEDE RIJ MAKEN NOG KANS

Als Bennett bij één van de volgende gelegenheden geklopt kan worden, wie zou dat dan kunnen doen? "Pedersen zag er goed uit in de sprints. Met Tim Merlier moet je altijd rekening houden. Dan heb je nog enkele sprinters van de tweede rij, die nog niet gewonnen hebben, maar er wel al dicht bij waren. Een McLay bijvoorbeeld."

Jakobsen acht het mogelkijk dat de waardeverhoudingen onder de sprinters wijzigen in de loop van de grote ronde. "Het is nog een lastige Vuelta. Het is ook de vraag wie de volgende ritten goed doorkomt. Van een Groves weet ik dat hij vrij goed klimt. Het kan zijn dat hij dat iets beter kan verteren dan andere sprinters. Het is sowieso nog even wachten eer de sprinters opnieuw aan de bak komen in de Vuelta."