Jumbo-Visma-renner Robert Gesink over het afgeven van de rode trui: "We waren hem liever kwijt"

Na de 5e rit is de leider in de Vuelta voor de 1e keer geen renner van Jumbo-Visma. Robert Gesink gaf achteraf aan dat ze bewust de rode trui hadden afgegeven.

Na de ploegentijdrit was Robert Gesink de 1e drager van de rode trui in de Vuelta. Nadien volgden Mike Teunissen, Edoardo Affini en Primoz Roglic. Allen rijden ze voor Jumbo-Visma. In rit 5 nam het peloton een snipperdag en Jumbo-Visma gaf de leiderstrui af. Een bewuste keuze volgens Gesink.

"Zo'n trui geeft na de rit nog allerlei plichtplegingen", zei Gesink via zijn ploeg. "Je bent gewoon langer bezig na de finish. De Vuelta duurt 3 weken. Het is vooral belangrijk om de rode trui op de laatste dag in bezit te hebben."

"De leiderstrui hebben we nu niet meer. Dat scheelt wat qua energie. Natuurlijk moeten we scherp blijven met het oog op het klassement", besloot Gesink.