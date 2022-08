Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Vuelta: "Droom die uit komt"

Remco Evenepoel heeft op dag 6 van de Vuelta de macht gegrepen. Een eerste reactie van de nieuwe rode trui.

Al bij de eerste aankomst bergop heeft Remco Evenepoel zijn kaarten op tafel gegooid en aan de tegenstand duidelijk gemaakt hoe goed hij is. Enkel de Spanjaard Enric Mas kon hem nog volgen. De rest van de favorieten werd op meer dan een minuut gereden.

"Het is een droom die uitkomt. Dit is de reden waarom ik zo hard heb gewerkt. Wat ik vandaag doe is een van de beste dingen die ik ooit heb laten zien op de fiets. Zeker bergop is dit een sterke prestatie. Het is echt een droom die uitkomt. Dit is waarom we hier zijn met het team"

Evenepoel moest op de slotklim, de Pico Jano, enkel Jay Vine voor hem dulden die eerder was weg gereden uit de groep der favorieten. Evenepoel leidt nu in het klassement met 21 seconden op Molard, Mas is derde op 28 seconden. Primož Roglič is vierde op 1:01.