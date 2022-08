Roglič blijft strijdvaardig na tijdsverlies: "Ik voel me goed"

Primož Roglič heeft een eerste tik gekregen van Remco Evenepoel. Ook ploegleider Grischa Niermann zag dat het moeilijk ging.

Op de Pico Jano, de slotklim van de 6de rit in de Vuelta moest Primož Roglič 1:22 toegeven op Remco Evenepoel. De Sloveen geeft evenwel nog niet op.

"Ik had in die fase (toen Evenpoel en Mas wegreden) niet de benen om met de besten mee te kunnen. Ik zette de knop om en besloot alles te geven tot aan de streep. Vandaag hebben we iets verloren, maar Madrid is nog heel ver. Hopelijk kunnen we de komende dagen weer tijd terugpakken. Ik voel me goed en ben strijdvaardig. Ik kijk uit naar de komende dagen”.

Ook ploegleider Niermann moest toegeven dat het geen ideale dag was. "Natuurlijk hadden we anders gehoopt, maar er is zeker nog geen man over boord. De Vuelta is nog lang. We moeten concluderen dat vandaag een mindere dag van onze kant was. Hopelijk zijn de rollen de komende dagen weer omgedraaid."