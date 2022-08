Corona treft AG2R Citroën in de Vuelta: 2 renners naar huis

AG2R Citroën ziet 2 renners uitvallen in de Vuelta. Ze hebben allebei positief getest op corona.

Bij AG2R Citroën zijn ze nog met 6 renners. Jaakko Hänninen en Andrea Vendrame testten positief op corona en kwamen niet meer aan de start van rit 7.

Vendrame was de sprinter van de ploeg. Al had hij in Nederland niet kunnen meesprinten. Hänninen zat in de 6e rit nog in de vroege vlucht van de dag, maar hij viel terug naar het peloton. Dat mag je ook letterlijk nemen. Na de rit vertelde hij dat hij werd aangereden door een volgwagen van Shimano.