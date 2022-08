Jan Bakelants mee in vlucht van de dag: "Is wel jammer"

In de rit van donderdag in de Vuelta zat onze landgenoot Jan Bakelants mee in de vlucht.

Die bleef echter niet duren en Bakelants kwam uiteindelijk in de zesde rit van de Ronde van Spanje als 41ste over de finish. “Ik sta hier met gemengde gevoelens”, zei hij achteraf aan Het Nieuwsblad. “Ik verspil hier veel energie, maar ik blijf met lege handen achter. Dat is wel jammer.”

Hij maakte de vergelijking met de Tour van vorig jaar. “Ik voel me hier goed, reed vorig jaar ook een aanvallende Tour, maar dat wordt snel vergeten. Vandaag ben ik mee, maar blijft een resultaat uit en morgen is iedereen dat weer vergeten. Ik hoop alleszins om me hier nog te tonen.”

Bakelants was ook onder de indruk van Evenepoel. “Ik heb Remco graag, hij is een aanvallende renner. Hij durft zich te tonen en hij kan veel. Ik geloof echt in hem en ik geef hem soms ook advies. Hij luistert vaak als ik hem iets zeg en we komen goed overeen. Ik ben blij dat hij hier vandaag in het rood staat.”