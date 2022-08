Jumbo-Visma kent een rustige dag in de Vuelta: "Toch werd er serieus doorgereden op de klim"

Op het einde van de 1e week in de Vuelta was er met rit 7 een overgangsetappe. Jumbo-Visma met kopman Primoz Roglic probeerde die te gebruiken om zo veel mogelijk energie te sparen.

"Het was een rustige dag", vertelde ploegleider Maarten Wynants van Jumbo-Visma over de 7e rit van de Vuelta. "Maar toch werd er nog flink doorgekoerst op de lange beklimming. Daarna bleef het tempo hoog om de ontsnapping terug te halen."

"We hebben ons uiteindelijk een beetje kunnen sparen", ging Wynants verder. "We wilden onze batterijen zo veel mogelijk opladen met het oog op het weekend. Daar liggen er genoeg kansen en nadien is er nog de tijdrit. We proberen alleszins zo veel mogelijk kansen te grijpen om tijd terug te nemen. Dan is het goed dat we in deze rit wat energie konden sparen."