Opgaves Vuelta: Monegaskische bergtrui valt letterlijk uit en 3 nieuwe coronagevallen

Rit 8 heeft tot enkele opgaves geleid. 4 renners kwamen niet meer aan de start en de bergtrui viel letterlijk uit. Ook had een renner moeite om het tempo in Asturië te volgen.

Nog voor rit 8 goed en wel kon vertrekken, vielen er al 4 opgaves te noteren. Nikias Arndt en Mark Donovan van Team DSM testten positief op corona. Beiden hadden nauwelijks symptonen. Hetzelfde lot was er Anthony Delaplace van Arkéa-Samsic. Ook hij leverde een positieve coronatest af. Bij Groupama-FDJ werd Jake Stewart de nacht ervoor ziek, maar hij legde wel een negatieve coronatest af. De ploeg besliste wel om hem niet meer te laten starten.

Unfortunately roommates @markdon99 and @NikiasArndt have returned positive covid tests so will not start #LaVuelta22 today. Both have minimal to no symptoms and are doing well. We send our well wishes to Mark and Nikias. 🙏🏻 pic.twitter.com/giktk9eHiD — Team DSM (@TeamDSM) August 27, 2022

Testé positif au Covid-19 ce matin, Anthony Delaplace ne prendra pas le départ de la 8ème étape de la Vuelta Ciclista a España. ❌ — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 27, 2022

Malade dans la nuit (test covid négatif), Jake Stewart ne prendra pas le départ de la 8e étape de la Vuelta 😞 pic.twitter.com/oSW01IlL8o August 27, 2022

Tijdens de rit had Itamar Einhorn moeite om in de Asturische bergen het peloton te volgen. Hij probeerde zo lang mogelijk vol te houden, maar tevergeefs. Ook de renner van Israël-Premier Tech gaf op.

🇪🇸 #LaVuelta22 pic.twitter.com/uTSzxflvw6 — Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) August 27, 2022

In rit 5 zorgde Victor Langellotti voor een historisch moment. Hij was de 1e Monegask die een leiderstrui in een grote ronde mocht dragen, maar na rit 8 is er met Jay Vine een nieuwe bergtrui. Hij pakte overal de bergpunten mee in de rit en had sowieso meer punten dan Langellotti, maar Langellotti moest zelf ook opgeven na een val. Er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk en een hersenschudding.