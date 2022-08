Louis Meintjes laat Intermarché-Wanty-Gobert ook in de Vuelta juichen, Remco Evenepoel verstevigt zijn leiderstrui

Louis Meintjes heeft de rit op Les Praeres gewonnen. Hij was de sterkste van de kopgroep. Remco Evenepoel verstevigde zijn leiderstrui.

Op weg naar Les Praeres duurde het lange tijd vooraleer een kopgroep zich kon vormen. Thomas De Gendt probeerde het, maar het peloton liet de vluchters niet begaan. Na heel wat vijfen en zessen kon dan toch een groep van 10 renners vertrekken. Daarbij zaten Louis Meintjes, Thymen Arensman, Jimmy Janssens en Dylan Van Baarle. Arensman was een gevaarlijke klant voor het klassement en liet de kopgroep begaan.

De kopgroep kreeg 4,5 minuten van het peloton, waar Quick Step-Alpha Vinyl het tempo bepaalde. De kopgroep begon met genoeg voorsprong aan de voet van de slotklim. Janssens probeerde het, maar uiteindelijk was het Meintjes die de sterkste bleek. Janssens kwam als 11e over de streep.

In het peloton wachtten de favorieten tot de slotklim. Al snel bleven er 4 over: Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Enric Mas en Primoz Roglic. Evenepoel bepaalde het tempo en Mas kon het langste volgen, maar ook hij moest uiteindelijk lossen. Evenepoel rolde nog enkele vroege vluchters op en kwam als 4e over de streep. In de achtergrond haalde Ayuso Mas nog in en hij eindigde het kortst bij Evenepoel. Evenepoel vergrootte zijn voorsprong in het klassement en heeft nu 1'12" voorsprong op Mas.