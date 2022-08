Louis Meintjes wint in de Vuelta zijn 1e koers op WorldTour-niveau: "Dit is heel speciaal"

Louis Meintjes was in de Vuelta op Les Praeres de sterkste vluchter. Daarmee won hij ook zijn 1e WorldTour-wedstrijd.

"Dit is heel speciaal", begon Louis Meintjes het flashinterview na zijn ritzege in de Vuelta. "Nog nooit stond ik op het podium van een WorldTour-wedstrijd. Dus dit was een doel voor mij."

Het oorspronkelijke doel van Meintjes in deze Vuelta was om een goed klassement te rijden: "Maar ik kon ze de laatste dagen bergop niet volgen. Dus dan moest ik naar alternatieven zoeken. Het beste was dan om met de vroege vlucht mee te gaan. In deze rit probeerde ik het 1 keer en het was meteen de goede."

Op de slotklim naar Les Praeres werd alles beslist. "In het begin was ik niet zeker van mijn stuk", ging Meintjes verder. "De rest liet me meer werken, omdat ze wisten dat ik een goede klimmer ben. Dus ik wist niet of ik nog genoeg energie over had. Op de slotklim moest ik niet veel meer nadenken. Het was ieder voor zich."