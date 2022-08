De Cauwer hekelt Spaanse regie tijdens Vuelta: "Dat kan je toch niet missen?"

Remco Evenepoel maakte opnieuw indruk in de Vuelta in Spanje. Bij het eerste tussenpunt zette hij iedereen al op 20 seconden, al had de Spaanse regie dat moment gemist.

"Valverde is natuurlijk Valverde, maar dit kan toch niet van de Spaanse regie? HIj eindigt op meer dan drie minuten." Regie "En ondertussen zit Evenepoel alles en iedereen aan gort aan het rijden. Dat kan je toch niet missen als regie. Dit is iets speciaal." "Dit was echt wel iets dat niet kan", ging De Cauwer verder bij Sporza. "Als er nog eens een Spanjaard binnenkomt, zouden we het nog opnieuw missen."