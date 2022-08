Ook INEOS Grenadiers verliest een pion in de Vuelta

Op de rustdag werd er massaal getest op corona. Dat kon tot heel wat nieuwe opgaves leiden.

Op de rustdag zelf waren er al enkele uitvallers door corona. De ochtend van de 10e rit viel er nog een renner weg.

Ethan Hayter testte positief op corona en hij moet dus de Vuelta verlaten. Zo verliest INEOS Grenadiers en klassementsrenners Carlos Rodriguez en Richard Carapaz een 1e ploegmaat.

In line with team and UCI protocols @ethan_hayter has this morning withdrawn from the Vuelta a España after returning a positive lateral flow test. pic.twitter.com/srSTtiX4K1