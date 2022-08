🎥 Alejandro Valverde trekt voor de laatste keer met de Vuelta door zijn streek

Alejandro Valverde is aan zijn laatste Vuelta bezig. In etappe 11 reed het peloton door de streek van Murcia.

Het vertrek van de 11e rit in de Vuelta was in ElPozo Alimentación. Dat is in het hartje van de regio van Murcia, de thuisregio van Alejandro Valverde.

Het is de laatste Vuelta in de carrière van Valverde en Murcia eerde op gepaste wijze hun lokale held. Aan de startplaats waren ze massaal bijeengekomen. Ook onderweg waren er mooie eerbetonen.