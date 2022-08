Kaden Groves is de snelste sprinter in de Vuelta, Evenepoel verliest Alaphilippe

In de 11de rit van de Vuelta kregen de sprinters nog eens hun kans. Remco Evenepoel beleefde een rustige dag maar verloor wel Julian Alaphillppe.

De 11de rit bracht de Vuelta van ElPozo Alimentación naar Cabo de Gata, een rit van 191,2 km. Alejandro Valverdo werd warm ontvangen in zijn thuisregio Andalusië tijdens zijn laatste Vuelta.

Het peleton had zijn zinnen gezet op een sprint en liet drie renners van de Spaanse wildcardteams wegrijden. Jetse Bol (Burgos-BH), Joan Bou (Euskatel-Euskadi) en Vojtěch Řepa (Equipo Kern Pharma). Het peleton controleerde makkelijk en nam een snipperdag. Bol bleef op 50km van de meet alleen over en werd 25km later ook ingelopen.

Voor en tijdens de rit waren er wel heel wat uitvallers. Simon Yates en Pavel Sivakov vielen vooraf uit met corona, en ook drie renners van Equipo Kern Pharma startten niet meer. Wereldkampioen Julian Alaphilippe viel op 65km van de meet op zijn schouder en werd afgevoerd. Hoe erg zijn blessures zijn is nog niet duidelijk.

De verwachte sprint kwam er Kaden Groves (23) was de sterkste. De Australiër die volgend jaar voor Alpecin-Deceuninck rijdt was sneller dan Danny Van Poppel en Tim Merlier. Cedric Beullens werd 9e. Remco Evenepoel behoudt de rode trui maar verliest dus wel superknecht Alaphilippe.